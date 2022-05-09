Кремлівські пропагандисти пишуть, що про це повідомив представник оргкомітету Міжнародного газового конгресу. За його словами, будь-яка участь компаній "Газпром" і "Новатек" призупинена.

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У зв'язку з виключенням Корейський газовий союз, який приймає у 2022 році МГК, не може реалізувати подальшу участь суб'єктів Росії у МГК-2022: ні для виступів, ні для участі делегацій, ні для участі у виставці чи спонсорстві,

– пояснив представник оргкомітету МГК.

До слова, "Газпром" і "Новатек" неодноразово брали участь у Міжнародному газовому конгресі.

Варто зазначити, що до Міжнародного газового союзу входить 160 асоціацій і корпорацій галузі блакитного палива. Вони представлють понад 95% світового газового ринку.

ЄС замінить російський газ на африканський

ЄС має намір більше співпрацювати з країнами Африки, щоб зменшити залежність від газу Росії. Так, згідно з документом, який Єврокомісія може прийняти наприкінці травня, планують:

збільшити імпорт СПГ (скрапленого природного газу) на 50 мільярдів кубометрів на рік;

збільшити відвантаження трубопровідного газу з інших країн на 10 мільярдів кубометрів на рік;

налагодити імпорт 10 мільйонів тонн відновлювального водню щороку до 2030 року, щоб частково замінити ним газ.

Зменшення поставок на дві третини у 2022 році

Європа оголосила про амбітні плани зменшити поставки з Росії майже на дві третини вже у 2022 році. Для цього Європейський Союз заручився підтримкою партнерів:

додаткових 15 мільярдів кубометрів СПГ ЄС отримає від Сполучених Штатів вже цього року;

також цьогоріч до ЄС постачатимуть скраплений газ Єгипет та Ізраїль;

очікується подвоєння поставок газу з Азербайджану до 20 мільярдів кубометрів на рік.

Японія та Південна Корея вже відправили СПГ Європі.

Катар готовий сприяти обміну з азійськими країнами. Що стосується трубопровідного газу, Норвегія вже збільшила свої поставки до Європи, і як Алжир, так і Азербайджан заявили про свою готовність зробити це,

– мовиться у проєкті документа.

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