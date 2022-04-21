На Росію наступає справжня катастрофа, – економіст

В Росії вже ніхто не говорить про санкції зі сміхом. Ті люди, які серйозно розуміють, що відбувається в економіці, хапаються за голову.

Вони починають сидіти на роботі по 18 – 20 годин. Про це в ефірі 24 каналу сказав економіст Сергій Алексашенко.

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"Люди, які розуміються в російській економіці на рівні конкретних виробничих процесів, розуміють, що настає справжня катастрофа", – наголосив Алексашенко.

Путіну не докладають реальну інформацію

За його словами, є серйозні підозри, що Володимиру Путіну не показують справжню ситуацію. Є мотиви вважати, що глава Кремля отримує неадекватну інформацію.

Які санкції на нього (Путіна – 24 канал) вплинуть – сказати важко. Адже врешті-решт їхній вплив – те, як йому донесуть,

– пояснив економіст.

З населенням – погана ситуація

З російським населенням, як зауважив Алексашенко, ситуація ще гірша. Адже основним джерелом інформації для них є, як і раніше, телевізор.

"Коли у людини є усталений погляд на світ, вона на всі проблеми дивиться саме через цей кут зору", – сказав економіст.

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