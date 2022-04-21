Вони починають сидіти на роботі по 18 – 20 годин. Про це в ефірі 24 каналу сказав економіст Сергій Алексашенко.
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"Люди, які розуміються в російській економіці на рівні конкретних виробничих процесів, розуміють, що настає справжня катастрофа", – наголосив Алексашенко.
Путіну не докладають реальну інформацію
За його словами, є серйозні підозри, що Володимиру Путіну не показують справжню ситуацію. Є мотиви вважати, що глава Кремля отримує неадекватну інформацію.
Які санкції на нього (Путіна – 24 канал) вплинуть – сказати важко. Адже врешті-решт їхній вплив – те, як йому донесуть,
– пояснив економіст.
З населенням – погана ситуація
З російським населенням, як зауважив Алексашенко, ситуація ще гірша. Адже основним джерелом інформації для них є, як і раніше, телевізор.
"Коли у людини є усталений погляд на світ, вона на всі проблеми дивиться саме через цей кут зору", – сказав економіст.
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