Мільйонери воліють поїхати з Росії

За оцінками лондонської консалтингової фірми з питань міграції Henley & Partners, з Росії може виїхати 15% всіх жителів з капіталом від 1 мільйону доларів. Таким чином потік емігрантів за результатами цього року буде на 9,5 тисяч осіб більшим, ніж у допандемійному 2019 році.

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Генеральний директор Henley & Partners Юрг Штеффен заявив, що до кінця року очікується, що 88 тисяч мільйонерів переїдуть в нові країни, що на 22 тисячі менше, ніж до пандемії у 2019 році.

Ендрю Амоїлс, керівник відділу досліджень New World Wealth, яка підготувала дані для Henley & Partners, підкреслює, що за останні десять років кількість заможних людей, які емігрують із Росії, неухильно зростала щороку. Також він зазначив виданню The Guardian, що така міграція – раннє попередження про проблеми, з якими стикається країна.

Історично склалося так, що великим колапсам країн зазвичай передував прискорений від'їзд заможних людей,

– ділиться Ендрю Амоїлс.

Куди емігруватимуть мільйонери

Багатії, згідно з аналітикою Henley & Partners, традиційно переїжджають до США та Великобританії, однак очікується, що ОАЕ цього року будуть більш бажаною країною для багатіїв-емігрантів. Таким чином ОАЕ стануть лідером серед країн, куди воліли б емігрувати мільйонери.

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