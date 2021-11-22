Російський"Сбербанк" змінить назву до літа 2022 року

Дочірній компанії російського "Сбербанку" дали відстрочку на зміну назви в Україні. Відтермінування банку дали на 9 місяців, до 11 серпня 2022 року.

Чому "Сбербанку" повинен змінити назву

Підставою для такого рішення стала необхідність вчинення дочкою "Сбербанку" низки заходів для зміни назви, строки виконання яких залежать, зокрема, від третіх осіб.

Раніше Російський "Сбербанк" програв: йому заборонили використовувати свою назву в Україні

Також "Сбербанку" потрібно більше часу й з огляду на розгалуженість мережі банку, кількість клієнтів та держателів карток з позначенням "Сбербанк". Суд зазначив, що такі картки підлягають вилученню, водночас "діяльність з надання банківських та фінансових послуг банку має бути безперервна".

Що думають в "Ощадбанку" стосовно відтермінування для "Сбербанку"

У ході судового процесу "Ощадбанк" висловлював думку, що клопотання щодо перенесення терміну є безпідставним, а "підрахунки строку виконання рішення суду не заслуговують на увагу через їхню невідповідність дійсності та надуманість".

Що цьому передувало