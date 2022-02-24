Російський "Сбербанк" включили до блокувальних санкцій США: банк заперечує це
24 лютого 2022 , 10:50Читать новость на русском
Джерело:"Комерсантъ"
Вранці 24 лютого з'явилась інформація, що російський банк "Сбербанк" потрапив під санкції США. На сайті банку ж запевнили, що всі системи працюють у штатному режимі. Згодом деякі російські ЗМІ почали заперечувати факт можливих санкцій.
Що відомо про санкції проти "Сбербанку"
О 10:44 24 лютого 2022 року "Сбербанк" повідомив, що включений до списку блокуючих санкцій США, а вже о 10:50, що обмеження на валютні операції через санкції – збій, а інформація не відповідає дійсності.
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Нагадаємо, що Велика Британія запровадила санкції проти низки російських банків. Йдеться про таких п'ять банків:
- Чорноморського банку розвитку та реконструкції;
- Банку "Росії";
- ПАТ "Промзв'язокбанк";
- Генбанку;
- Індустріального ощадного банку.
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