Що відомо про санкції проти "Сбербанку"
О 10:44 24 лютого 2022 року "Сбербанк" повідомив, що включений до списку блокуючих санкцій США, а вже о 10:50, що обмеження на валютні операції через санкції – збій, а інформація не відповідає дійсності.
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Нагадаємо, що Велика Британія запровадила санкції проти низки російських банків. Йдеться про таких п'ять банків:
- Чорноморського банку розвитку та реконструкції;
- Банку "Росії";
- ПАТ "Промзв'язокбанк";
- Генбанку;
- Індустріального ощадного банку.