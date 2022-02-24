Що відомо про санкції проти "Сбербанку"

О 10:44 24 лютого 2022 року "Сбербанк" повідомив, що включений до списку блокуючих санкцій США, а вже о 10:50, що обмеження на валютні операції через санкції – збій, а інформація не відповідає дійсності.

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Нагадаємо, що Велика Британія запровадила санкції проти низки російських банків. Йдеться про таких п'ять банків:

  • Чорноморського банку розвитку та реконструкції;
  • Банку "Росії";
  • ПАТ "Промзв'язокбанк";
  • Генбанку;
  • Індустріального ощадного банку.