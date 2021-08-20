Російський "Сбербанк" програв: йому заборонили використовувати свою назву в Україні
Джерело:"Ощадбанк"
Верховний суд ухвалив остаточне рішення у спорі про захист прав на торговельну марку "Сбербанк". Остаточну перемогу отримав "Ощадбанк".
Справу розглядали понад 5 років. Інтереси "Ощадбанку" представляли зовнішні адвокати Ярослав та Тетяна Огнев’юки.
Раніше Суд зобов'язав російський "Сбербанк" відмовитися від доменного імені
Багаторічний судовий спір з ПАТ "Сбербанк Росії" та АТ "Сбербанк" стосувався захисту прав на торговельну марку "Сбербанк" на території України. Справа, яку відкрили ще у 2016 році, налічує 30 томів матеріалів. В "Ощадбанку" пояснили, що розгляд справи затягнувся, зокрема, через її складність та активне протистояння російського "Сбербанку".Важливо! Тепер АТ "Сбербанк" зобов'язаний припинити незаконне використання цієї торговельної марки в Україні.
В "Ощадбанку" запевнили, що остаточна перемога у справі не вплине на права та обов'язки клієнтів українського банку-опонента. Водночас це рішення дозволить захистити права та інтереси своїх клієнтів.
Що цьому передувало
- У січні 2016 року "Ощадбанк" заявив, що "Сбербанк Росії" використовує торговельну марку "Сбербанк" незаконно. Там поскаржилися, що це може клієнтів.
- Натомість російська компанія подала позов до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та "Державного ощадного банку України".
- Там намагалися переконати суд в тому, що реєстрація "Ощадбанком" ТМ "Сбербанк" в Україні нібито порушила права "Сбербанку Росії". Втім, безуспішно.