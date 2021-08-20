Справу розглядали понад 5 років. Інтереси "Ощадбанку" представляли зовнішні адвокати Ярослав та Тетяна Огнев’юки.

Раніше Суд зобов'язав російський "Сбербанк" відмовитися від доменного імені

Багаторічний судовий спір з ПАТ "Сбербанк Росії" та АТ "Сбербанк" стосувався захисту прав на торговельну марку "Сбербанк" на території України. Справа, яку відкрили ще у 2016 році, налічує 30 томів матеріалів. В "Ощадбанку" пояснили, що розгляд справи затягнувся, зокрема, через її складність та активне протистояння російського "Сбербанку".

Важливо! Тепер АТ "Сбербанк" зобов'язаний припинити незаконне використання цієї торговельної марки в Україні.

В "Ощадбанку" запевнили, що остаточна перемога у справі не вплине на права та обов'язки клієнтів українського банку-опонента. Водночас це рішення дозволить захистити права та інтереси своїх клієнтів.

Що цьому передувало