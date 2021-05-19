Суд зобов'язав російський "Сбербанк" відмовитися від доменного імені

19 травня 2021 , 19:32
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Джерело:

Північний апеляційний господарський суд

"Ощадбанк" виграв апеляцію за позовом до "Сбербанку" і "Сбербанку Росії". Мовиться про незаконне використання торговельних марок.

Деталі рішення суду

Північний апеляційний госпсуд залишив у силі рішення госпсуду Києва. Мовиться про задоволення позову державного "Ощадбанку" до "Сбербанку Росії" і його дочірнього українського банку.

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Так, суд зобов'язав російський банк відмовитися від доменного імені sberbank.ua.

Рішенням суду також заборонено "Сбербанку" незаконно використовувати товарний знак "Сбербанк" за свідоцтвом України, власником якого є Ощадбанк. Крім того, зобов'язано ФОП Олєйнікова І.В. переделегуванти доменне імен'я sberbank.ua на користь "Ощадбанку",
– мовиться у повідомленні.

Що відомо про справу "Ощадбанку" та  "Сбербанку Росії"

  • У січні 2016 року "Ощадбанк" заявив про те, що "Сбербанк Росії" незаконно використовує торговельну марку "Сбербанк". Це, наголошували у компанії, може вводити клієнтів в оману.
  • У відповідь "Сбербанк Росії" подав позов до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та "Державного ощадного банку України". Російська компанія намагалась переконати суд у тому, що реєстрація "Ощадбанком" ТМ "Сбербанк" в Україні нібито порушила права "Сбербанку Росії".
  • 27 листопада 2020 року Верховний суд України відхилив скаргу російського банку і заявив, що власником "Сбербанку" в Україні є "Ощадбанк".
Автор: Софія Мінджоса