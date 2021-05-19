Суд зобов'язав російський "Сбербанк" відмовитися від доменного імені

"Ощадбанк" виграв апеляцію за позовом до "Сбербанку" і "Сбербанку Росії". Мовиться про незаконне використання торговельних марок.

Деталі рішення суду

Північний апеляційний госпсуд залишив у силі рішення госпсуду Києва. Мовиться про задоволення позову державного "Ощадбанку" до "Сбербанку Росії" і його дочірнього українського банку.

До теми Законним власником "Сбербанку" в Україні є Ощадбанк, – Верховний Суд

Так, суд зобов'язав російський банк відмовитися від доменного імені sberbank.ua.

Рішенням суду також заборонено "Сбербанку" незаконно використовувати товарний знак "Сбербанк" за свідоцтвом України, власником якого є Ощадбанк. Крім того, зобов'язано ФОП Олєйнікова І.В. переделегуванти доменне імен'я sberbank.ua на користь "Ощадбанку",

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про справу "Ощадбанку" та "Сбербанку Росії"