Російський рубль обвалився: як змінився курс російської валюти до долара

Російський регулятор заявив, що вирішив не купувати іноземну валюту на міжбанку з метою "підвищення передбачуваності дій грошової влади та зниження волатильності фінансових ринків".

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Банк Росії прийняв рішення не здійснювати покупку іноземної валюти на внутрішньому ринку в рамках реалізації механізму бюджетного правила з 15:00 МСК (14:00 за Києвом – 24 канал)24 січня 2022 року,

– йдеться в повідомленні центробанку.

Фондові індекси на російському ринку

До заяви ЦБ РФ курс долара піднявся більш ніж на 2% до 79,30 рублів за Долар, після чого впав на 50 копійок.

Також сьогодні на російському ринку спостерігається обвал фондових індексів. Так валютний індекс РТС впав на 9%, рублевий індекс Мосбіржі знизився на 7,4%.

Чому російський рубль обвалився

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що падіння російської нацвалюти викликане "істерикою" західних країн.

На жаль, ми всі бачимо напруженість, читаємо все це. Ця реальність, в якій ми існуємо. Глава нашої держави вживає необхідних заходів, щоб наша безпека була забезпечена. Саме ми стали ініціатором консультацій. Очікуємо, що на цьому тижні отримаємо письмові відповіді на наші пропозиції, які покликані зробити так, щоб ми уникали таких ситуацій напружених,

– заявив він.

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