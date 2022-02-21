Російський рубль обвалився: все через звернення бойовиків до Путіна

Курс російського рубля до долара та євро на Московській біржі 21 лютого 2022 року піднявся до показників 21 січня. Це відбулось після звернення ватажків бойовиків до Путіна з проханням визнати так звану "незалежність".

Обвал російського рубля

Курс рубля до долара піднявся вище 79 рублів вперше з 27 січня.

піднявся вище 79 рублів вперше з 27 січня. Курс рубля до євро подолав позначку 89 рубля також вперше з 27 січня.

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Станом на 16:50 21 лютого 2022 року курс долара становив 79,0225 рубля, піднявшись на 1,7225 рубля до рівня закриття попереднього дня. Що стосується євро, то він торгувався на позначці 89,525 рубля – плюс 1,975 рубля до рівня попереднього закриття.

Чому російська нацвалюта почала падати

На думку експертів "Інтерфакс-ЦЕА", рубль почав падати до долара та євро 21 лютого 2022 року через дві причини:

посилення військової напруженості та нові обстріли Донбасу,

звернення бойовиків до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність".

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Після цього російський президент заявив, що темою позачергового засідання Ради Безпеки РФ стане ситуація на Донбасі.

Останні новини про загрозу з боку Росії:

Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки Росії на 21 лютого. Тему не називають, однак експерти вважають, що очільник Кремля може офіційно "легітимізувати" проросійських бойовиків на Донбасі.

Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада розглядає різні сценарії розвитку російської агресії. Зокрема, в разі потреби в Україні може бути введено воєнний стан, однак наразі про це не йдеться.

Національна поліція України до 26 лютого нестиме службу у посиленому режимі. Наразі понад 2 тисячі поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!