Російський рубль обвалився: все через звернення бойовиків до Путіна

21 лютого 2022 , 17:05
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Джерело:

Интерфакс

Курс російського рубля до долара та євро на Московській біржі 21 лютого 2022 року піднявся до показників 21 січня. Це відбулось після звернення ватажків бойовиків до Путіна з проханням визнати так звану "незалежність".

Обвал російського рубля

  • Курс рубля до долара піднявся вище 79 рублів вперше з 27 січня.
  • Курс рубля до євро подолав позначку 89 рубля також вперше з 27 січня.

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Станом на 16:50 21 лютого 2022 року курс долара становив 79,0225 рубля, піднявшись на 1,7225 рубля до рівня закриття попереднього дня. Що стосується євро, то він торгувався на позначці 89,525 рубля – плюс 1,975 рубля до рівня попереднього закриття.

Чому російська нацвалюта почала падати

На думку експертів "Інтерфакс-ЦЕА", рубль почав падати до долара та євро 21 лютого 2022 року через дві причини:

  • посилення військової напруженості та нові обстріли Донбасу,
  • звернення бойовиків до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність".

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Після цього російський президент заявив, що темою позачергового засідання Ради Безпеки РФ стане ситуація на Донбасі.

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Важливо!  Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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Автор: Дар'я Вереньова