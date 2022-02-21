Російський рубль обвалився: все через звернення бойовиків до Путіна
Джерело:Интерфакс
Курс російського рубля до долара та євро на Московській біржі 21 лютого 2022 року піднявся до показників 21 січня. Це відбулось після звернення ватажків бойовиків до Путіна з проханням визнати так звану "незалежність".
Обвал російського рубля
- Курс рубля до долара піднявся вище 79 рублів вперше з 27 січня.
- Курс рубля до євро подолав позначку 89 рубля також вперше з 27 січня.
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Станом на 16:50 21 лютого 2022 року курс долара становив 79,0225 рубля, піднявшись на 1,7225 рубля до рівня закриття попереднього дня. Що стосується євро, то він торгувався на позначці 89,525 рубля – плюс 1,975 рубля до рівня попереднього закриття.
Чому російська нацвалюта почала падати
На думку експертів "Інтерфакс-ЦЕА", рубль почав падати до долара та євро 21 лютого 2022 року через дві причини:
- посилення військової напруженості та нові обстріли Донбасу,
- звернення бойовиків до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність".
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Після цього російський президент заявив, що темою позачергового засідання Ради Безпеки РФ стане ситуація на Донбасі.
Останні новини про загрозу з боку Росії:
- Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки Росії на 21 лютого. Тему не називають, однак експерти вважають, що очільник Кремля може офіційно "легітимізувати" проросійських бойовиків на Донбасі.
- Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада розглядає різні сценарії розвитку російської агресії. Зокрема, в разі потреби в Україні може бути введено воєнний стан, однак наразі про це не йдеться.
- Національна поліція України до 26 лютого нестиме службу у посиленому режимі. Наразі понад 2 тисячі поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури.
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