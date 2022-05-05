Російський рубль можуть заборонити в Україні

Обіг російського рубля пропонують заборонити. Відповідні 3 законопроєкти зареєстрували у Верховній Раді.

Окрім обігу, пропонується заборона використовувати рубль для міжнародних переказів та розрахунків.

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Можливі зміни

Законопроєкт №7334 пропонує введення обмежень щодо російського рубля лише на період дії воєнного стану:

заборона використання рубля в Україні та для транскордонних переказів та переміщень;

обмеження права власності на активи у рублях;

виведення з цивільного обігу рублів, які належать резидентам Росії або резидентам України, що під контролем резидентів Росії (важливо, що для цього не потрібне рішення суду);

заборона допуску до торгів фінансовими інструментами, які номіновані у рублях;

відсутність офіційного курсу рубля, хіба що для репарацій;

криміналізація незаконних дій з рублем.

Законопроєкт №7335 дозволяє у спрощеному режимі вилучати іноземну валюту, виведену з цивільного обороту, яка переміщується за кордон.

А законопроєктом №7336 передбачили кримінальну відповідальність за порушення вище згаданих норм:

позбавлення волі на 3 – 10 років;

заборона обіймати певні посади на 3 – 15 років;

конфіскація майна.

Певні обмеження вже діють

На початку повномасштабної війни Росії проти України НБУ заборонив уповноваженим установам використовувати російські та білоруські рублі.

Нагадаємо, що російські загарбники намагаються запровадити рубль на окупованих територіях України.

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