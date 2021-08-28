Російський монополіст перестав продавати газ Європі: до чого тут "Північний потік-2"
Джерело:Інтерфакс-Україна
Компанія "Газпром експорт" перестала продавати газ на 2022 рік на своїй електронній торговій платформі. Це сталося відразу після програного в Німеччині суду щодо "Північного потоку-2".
Контракти на 2023 рік продають
"Газпром експорт" – дочірня компанія російського "Газпрому". Вона перестала пропонувати на ЕТП газ із постачанням у першому кварталі 2022 року і загалом на рік
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Офіційні дані ЕТП "Газпром експорту" свідчать, що останній контракт на перший квартал 2022 року продали 23 серпня. 24 і 26 серпня – продавали лише контракти на 2023 рік.
Зміни в контрактах відбулися через годину після оприлюднення рішення німецького суду. Він відмовився звільняти "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС, що може затримати запуск газової магістралі,
– мовиться у повідомленні.
З 25 серпня на майданчику компанії доступні лише контракти на зиму 2022 – 2023 років і на повний 2023 рік.
Зауважимо, ввечері 27 серпня ціна газу на ринку Європи перевищила 580 доларів за тисячу кубометрів. Це на понад 6% більше ніж 26 серпня.
"Північний потік-2": останні новини
- У "Газпромі" заявили, що газопровід до кінця 2021 року зможе прокачати 5,6 мільярда кубометрів газу.
- Президент України Володимир Зеленський побоюється, що запуск "Північного потоку-2" може вплинути на підвищення цін на газ для України.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала очільника Кремля Володимира Путіна продовжити договір про транзит газу між "Нафтогазом" та "Газпромом" ще на 10 років.
- 25 серпня 2021 року німецький суд вирішив, що "Північний потік-2" має стати незалежним від російського "Газпрому". ЗМІ припустили, що компанії доведеться продати трубу.