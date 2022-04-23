На Росію припадає близько 40% європейських постачань газу. Однак через війну, яку розпочала країна-терористка, Захід намагається відучити себе від її енергетичних потоків.

До теми Відбувається найстрашніше для Росії, – експерт про можливе нафтогазове ембарго

Експорт газу до Європи скоротиться приблизно на третину

У 2022 році експорт газу підконтрольного Кремлеві "Газпрому" до Європи може скоротитися приблизно на третину. Зокрема, через війну в Україні, конкуренцію зі зрідженим газом і плани Москви отримувати платежі в рублях. Зауважте, що Європа відмовилася виконувати таку вимогу і назвала її шантажем.

Сергій Капітонов з Енергетичного центру Московської школи менеджменту "Сколково" заявив, що постачання газу "Газпрому" в Європу може скоротитися на 40 – 45 мільярдів кубометрів з приблизно 150 мільярдів кубометрів у 2021 році.

Своєю чергою, керівник відділу дослідження ринку газу в Rystad Energy Сіндре Кнутссон зазначив, що обсяги газопроводів можуть знизитися ще більше через бажання покупців бути менш залежними від Росії та стримування країною-агресоркою обсягів через розбіжності у питанні валюти, якою потрібно робити оплату. Також він не виключив припинення потоків через Україну, якщо війна завадить безпечному продовженню роботи газопроводів.

Найбільшими споживачами газу "Газпрому" в Європі у 2021 році були:

Німеччина, яка отримала 45,8 мільярда кубометрів,

Італія – 20,8 мільярда кубометрів,

Австрія – 13,2 мільярда кубометрів.

Наразі лише Угорщина погодилася перейти на схему "газ за рублі". Вона передбачає, що покупці здійснюватимуть розрахунки в іноземній валюті через російський "Газпромбанк", який згодом конвертує її в рублі. Однак у Єврокомісії зазначили, що така оплата за російський газ покупцями з Європейського Союзу порушить режим санкцій ЄС проти Москви.

Олексій Громов з Фонду Інституту енергетики та фінансів заявив, що морський зріджений природний газ зі США та російського "Новатеку", який не зобов'язаний стягувати плату з клієнтів у рублях, може частково витіснити російський трубопровідний газ. За його словами, експорт російського трубопровідного газу до ЄС у 2022 році може досягти близько 105 мільярдів кубометрів.

Буде цікаво – які проблеми чекають на Росію і що її вже спіткало