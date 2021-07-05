Російський газ із "Турецького потоку" піде в Європу: Сербія та Угорщина зварили "золотий" стик

Сербська компанія Srbijagas і угорська FGSZ з'єднали перемичкою свої газопроводи. Це дозволить з 1 жовтня почати постачання російського газу з "Турецького потоку" в країни Центральної Європи.

Сербська та угорська компанії зварили "золотий" стик газопроводу на кордоні двох країн. Таким чином, з 5 липня Угорщина орендуватиме потужності. Натомість Сербія стане важливою транзитною країною для Центральної Європи.

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Постачання газу за новим маршрутом з "Турецького потоку" повинні початися з 1 жовтня 2021 року. Генеральний директор Srbijagas Душан Баятович заявив, що так "покладено край багаторічній великій угоді". З її допомогою Сербія остаточно вирішила питання постачання газу з іншого напрямку, і не тільки через Україну".

Голова правління угорської компанії FGSZ Ференц Саболч, зі свого боку, зазначив: коли з'єднуються дві труби на кордоні двох країн, це називається "золотим з'єднанням".

"Це означає, що ми побачили реалізацію цього проєкту і скоро почнеться подача газу", – підкреслив він.

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