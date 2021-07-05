Сербська та угорська компанії зварили "золотий" стик газопроводу на кордоні двох країн. Таким чином, з 5 липня Угорщина орендуватиме потужності. Натомість Сербія стане важливою транзитною країною для Центральної Європи.
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Постачання газу за новим маршрутом з "Турецького потоку" повинні початися з 1 жовтня 2021 року. Генеральний директор Srbijagas Душан Баятович заявив, що так "покладено край багаторічній великій угоді". З її допомогою Сербія остаточно вирішила питання постачання газу з іншого напрямку, і не тільки через Україну".
Голова правління угорської компанії FGSZ Ференц Саболч, зі свого боку, зазначив: коли з'єднуються дві труби на кордоні двох країн, це називається "золотим з'єднанням".
"Це означає, що ми побачили реалізацію цього проєкту і скоро почнеться подача газу", – підкреслив він.
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Коротко про Турецький потік
- Це газопровід, яким російський газ йде дном Чорного моря до Туреччини та далі на південь Європи.
- Його, як і "Північний потік-2", почали будувати після початку російсько-української війни. Офіційно запустили газопровід 8 січня 2020 року.
- Спочатку блакитне паливо по ньому отримували Туреччина, Болгарія, Греція, Македонія та Румунія.
- З початку 2021 року газ за новим маршрутом почали отримувати Сербія, Боснія та Герцеговина. Пізніше блакитне паливо з "Турецького потоку" через Сербію має дійти до Угорщини та Австрії.