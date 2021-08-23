Про це після зустрічі повідомила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль. Перемовини тривали у рамках Кримської платформи. Зеркаль була вражена виступом очільниці Міненергетики США Дженніфер Гренхольм.
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Виступ міністерки енергетики США – бальзам на серці, – Зеркаль
Теза про те, що російський газ найбрудніший в світі через шалені викиди СО2 в процесі видобутку та транспортування, так само як через корупцію, шантаж та маніпуляції – просто бальзам на серці,
– написала Зеркаль.
Щодо німецького міністра Петера Альтмаєра, то йому, за словами радниці Германа Галущенка, довелось часом відбиватись. Адже підхід Берліна – "Росія нас ніколи не підводила" – більше не працює. Вашингтон і Київ у своїх позиціях – дуже близькі.
Головне з зустрічі міністрів енергетики:
- Сторони зустрічі погодились, що Росія не може використовувати газ, як зброю.
- Також міністри обговорили синхронізацію енергосистем ЄС та України.
- Однією з тем було і посилення монополії "Газпрому" на європейському ринку.
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Зазначимо, напередодні відбулась зустріч канцлерки Німеччини Ангели Меркель та президента Володимира Зеленського. Глава України зазначив, що почув лише загальні речі, а хотів би дізнатись конкретно, хто має забезпечити економічні гарантії після 2024 року. Саме тоді закінчується контракт на транзит російського газу через територію України.
Текст публікації Олени Зеркаль:
Сьогодні попереду ще багато зустрічей, в тому числі двостороннє спілкування з американською делегацією. Далі буде…