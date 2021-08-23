Про це після зустрічі повідомила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль. Перемовини тривали у рамках Кримської платформи. Зеркаль була вражена виступом очільниці Міненергетики США Дженніфер Гренхольм.

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Виступ міністерки енергетики США – бальзам на серці, – Зеркаль

Теза про те, що російський газ найбрудніший в світі через шалені викиди СО2 в процесі видобутку та транспортування, так само як через корупцію, шантаж та маніпуляції – просто бальзам на серці,

– написала Зеркаль.

Щодо німецького міністра Петера Альтмаєра, то йому, за словами радниці Германа Галущенка, довелось часом відбиватись. Адже підхід Берліна – "Росія нас ніколи не підводила" – більше не працює. Вашингтон і Київ у своїх позиціях – дуже близькі.

Головне з зустрічі міністрів енергетики:

Сторони зустрічі погодились, що Росія не може використовувати газ, як зброю.

Також міністри обговорили синхронізацію енергосистем ЄС та України.

Однією з тем було і посилення монополії "Газпрому" на європейському ринку.

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Зазначимо, напередодні відбулась зустріч канцлерки Німеччини Ангели Меркель та президента Володимира Зеленського. Глава України зазначив, що почув лише загальні речі, а хотів би дізнатись конкретно, хто має забезпечити економічні гарантії після 2024 року. Саме тоді закінчується контракт на транзит російського газу через територію України.

Текст публікації Олени Зеркаль:

Карфаген має бути зруйнований. Експортні газогони Росії мають працювати в рамках обмежень Третього енергетичного пакету. Власне, на цьому зійшлися сьогодні представники США, Німеччини та України. Тристороння зустріч міністрів енергетики на полях Кримської платформи вийшла жвава та жива. Буду відвертою, німецькому міністру часом доводилося відверто відбиватись…

Німецький підхід "Росія нас ніколи не підводила, а що вони там роблять із Східною Європою геть інше" – більше не працює. Що хочеться підкреслити - позиція України і США була настільки близькою, наскільки це в принципі можливо. І Німеччина вже в позиції "намагаємось виправдатись хоч якось". Але це відверто слабко виходить.



Очільниця американського міністерства енергетики Дженіфер Гренхольм була просто блискуча. Теза про те, що російський газ найбрудніший в світі через шалені викиди СО2 в процесі видобутку та транспортування, так само як через корупцію, шантаж та маніпуляції – просто бальзам на серці.