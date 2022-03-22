Російським артистам заморозили їх роялті в Україні: про яку суму йдеться

Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав (УААСП) розриває міжнародну угоду з Російським авторським суспільством стосовно виплат роялті в односторонньому порядку. Про це повідомив голова УААСП Валерій Харчишин.

У результаті розірвання угоди артисти країни-агресорки не отримають суму у понад 7 мільйонів гривень, підкреслив у дописи Харчишин. Розподіл та виплату цих коштів буде здійснено виключно серед авторів України.

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Це значить, що більше 7 мільйонів гривень роялті окупантів, що за міжнародною угодою, ми мали б сплатити російським "скоморохам", ми заморожуємо на рахунку нашої організації,

– написав він.

Також голова УААСП додав, що вище згадані кошти будуть розподілені виключно серед авторів України. Ба більше, організація готує розподіл та виплату першого траншу допомоги від конфедерації CISAC на близько 100 тисяч євро.

Що таке роялті Роялті – платежі за користування, котрі отримувач ліцензії сплачує продавцю ліцензії за поточне користування активами, найчастіше правами інтелектуальної власності. Роялті, як правило, виплачуються у відсотках від суми валового або чистого продажу, отриманої від використання активу або як фіксована ціна за одиницю проданого товару.

Дані Роялті – платежі за користування, котрі отримувач ліцензії сплачує продавцю ліцензії за поточне користування активами, найчастіше правами інтелектуальної власності. Роялті, як правило, виплачуються у відсотках від суми валового або чистого продажу, отриманої від використання активу або як фіксована ціна за одиницю проданого товару.Дані Вікіпедія

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