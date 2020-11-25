Товари, виготовлені в Росії, продовжать перебувати під санкціями в Україні. Кабінет Міністрів прийняв постанову про продовження до кінця 2021 року торговельних обмежень.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 25 листопада, повідомляє 24 канал.

Читайте також Нові санкції США: які російські компанії потрапили під заборону

Нова постанова вносить поправки до урядової постанови №1166 від 30 грудня 2015 року. Вона ж передбачає обмеження імпорту продукції, яка походить з Росії.

Проєктом постанови пропонують продовжити до 31 грудня 2021 року застосування пільгових ставок ввізного мита (піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ) щодо імпорту товарів, країною походження яких є Росія,

– йдеться у пояснювальній записці.

Зазначимо, що відповідно до іншої постанови Кабміну, щодо всіх товарів, які походять з Росії застосовують ставки ввізного мита. Водночас преференційний режим щодо країни-окупанта скасований. Ці обмеження діють з 2 січня 2016 року. З того часу їх кожного року продовжують.

Зверніть увагу! Раніше Володимир Путін продовжив санкції проти європейських країн. Вони охоплюють торговельно-економічну сферу. Зокрема, під заборону підпадає низка продуктів з країн, які підтримують санкції проти Росії. Серед них є й Україна.