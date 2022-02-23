Російські олігархи "збідніли" на 32 мільярди доларів, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Через посилення агресії статки російських олігархів значно впали. Вони втратили з початку 2022 року 32 мільярди доларів.
Надалі вони втрачатимуть тільки більше грошей. Така ситуація відбувається на тлі санкцій, які запроваджують міжнародні партнери України проти Росії.
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Хто "збіднів" найбільше
Лідерами списку олігархів, які найбільше "збідніли" стали:
- член ради директорів компаній "Сібур" та "Новатек" Геннадій Тимченко – статки скоротилися майже на третину;
- голова правління "Новатек" Леонід Міхельсон – втратив 6,2 мільярда доларів;
- найбільший акціонер "Лукойлу" Вагіт Алекперов – 3,5 мільярда доларів.
Відповідно до списків статків, наразі 23 мільярдери Росії мають чистий капітал у 343 мільярди доларів, у порівнянні з 375 мільярдами на кінець 2021 року.
Олігархи втратили статки після визнання бойовиків
У Bloomberg повідомили, що ще більше "збідніли" олігархи держави-агресорки, коли Володимир Путін визнав бойовиків. Після цього Німеччина зупинила енергетичний проєкт із Росією, а Велика Британія ввела санкції проти п'яти банків та трьох заможних осіб держави, зокрема проти Тимченка.
Удар по російських олігархах: що відомо
- Велика Британія залишається послідовною у своїх діях, тому цілеспрямовано вдарила по олігархах Росії.
- Держава запровадила низку санкцій проти держави-окупантки. Борис Джонсон розповів, що це тільки "перший транш" обмежень.
- Ще на початку лютого Президент України Володимир Зеленський запропонував Великій Британії санкції проти олігархів Путіна.
- Окрім цього, у Великій Британії мали намір переглянути законодавство, щоб "заморозити" нерухомість олігархів.
- Ввести санкції проти олігархів з оточення глави Кремля закликав і Олексій Резніков.
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