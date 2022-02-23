Надалі вони втрачатимуть тільки більше грошей. Така ситуація відбувається на тлі санкцій, які запроваджують міжнародні партнери України проти Росії.

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Хто "збіднів" найбільше

Лідерами списку олігархів, які найбільше "збідніли" стали:

член ради директорів компаній "Сібур" та "Новатек" Геннадій Тимченко – статки скоротилися майже на третину;

– статки скоротилися майже на третину; голова правління "Новатек" Леонід Міхельсон – втратив 6,2 мільярда доларів;

– втратив 6,2 мільярда доларів; найбільший акціонер "Лукойлу" Вагіт Алекперов – 3,5 мільярда доларів.

Відповідно до списків статків, наразі 23 мільярдери Росії мають чистий капітал у 343 мільярди доларів, у порівнянні з 375 мільярдами на кінець 2021 року.

Олігархи втратили статки після визнання бойовиків

У Bloomberg повідомили, що ще більше "збідніли" олігархи держави-агресорки, коли Володимир Путін визнав бойовиків. Після цього Німеччина зупинила енергетичний проєкт із Росією, а Велика Британія ввела санкції проти п'яти банків та трьох заможних осіб держави, зокрема проти Тимченка.

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