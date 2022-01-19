Російські гроші "на чорний день" тануть на тлі чуток про напад на Україну

У Росії зафіксували обвал фондового ринку. ЗМІ відзначають, що впродовж двох минулих років настільки сильного падіння не було.

Зокрема, постраждав так званий ФНБ Росії – "Фонд национального благосостояния" (Фонд національного добробуту). Його втрати сягнули 750 мільярдів рублів (це приблизно 10 мільярдів доларів США).

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Про значні втрати у Фонді національного достатку Росії

ФНБ у Росії збирає гроші від експорту нафти з 2017 року. Наприкінці грудня 2021 він втратив майже 321 мільярд рублів. Це офіційні дані, підтверджені російським мінфіном.

Загалом же за останні півтора місяця, як пише польське видання Rzeczpospolita, фонд втратив приблизно 750 мільярдів рублів – це майже 10 мільярдів доларів США.

Що цікаво, серед цих грошей 257 мільярдів пов'язані з падінням вартості акцій державних "Сбербанку" та "Аерофлоту". А сталося це все на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії до України.

Що таке ФНБ і навіщо він Росії ФНБ (Фонд національного добробуту) путінська влада задумувала як щось на кшталт механізму покращення якості життя росіян (але не покращили). Потім його почали називати стабілізатором для пенсійної системи (та він навіть близько не став таким).



Але насправді роль фонду опустилася до "подушки безпеки" для Кремля і Володимира Путіна "на чорний день".



Станом на початок 2022 року у фонді було 13,6 трильйона рублів (180 мільярдів доларів). Але: ліквідна частина ФНБ (невитрачені гроші, які лежать на рахунках у Банку Росії) – тільки 8,4 трильйона рублів (113,2 мільярда доларів).

Про обвал фондового ринку Росії 18 січня

Російська редакція "Радіо Свобода" до цього всього додає, що обвал на фондовому ринку Росії – найбільший за два роки. Зокрема, 18 січня:

Індекс московської біржі до закриття торгів опустився на 6,5% до позначки 3328 пунктів.Такого точно не було з березня 2020.

до закриття торгів опустився на 6,5% до позначки 3328 пунктів.Такого точно не було з березня 2020. Основний індикатор ринку Росії – індекс РТС – впав на 7,29% до 1367 пунктів. Востаннє таке було у лютому 2020.

А ще й акції компаній "Газпром", "Сбер" та "Яндекс" впали у середньому на 10%.

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