Російські банки, які фінансують війну в Україні, так і не відключили від SWIFT, – аналітикиня

Через повномасштабне вторгнення проти Росії запровадили жорсткі санкції. Але чотири банки, які обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс, так і не відключили від системи електронних платежів SWIFT.

Про це 24 каналу розповіла членкиня аналітичної групи "Trap Aggressor", StateWatch Анна Пашкіна. Вона підтвердила, що російські банки досі ведуть контракти в оборонній сфері Росії та не відключені від SWIFT.

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Як це з’ясували? Про те, що чотири банки не відключили від SWIFT і вони продовжують фінансувати війну Росії проти України, вдалося дізнатися аналітикам з відкритих джерел та реєстру НАЗК.

Анна Пашкіна розповіла, що аналітики склали список з банками, які працюють з російським оборонно-промисловим комплексом та перевірили, чи запровадили проти них санкції, зокрема відключення від системи SWIFT.

Ці банки здійснюють банківський супровід контрактів у сфері російського державного оборонного замовлення. Банки видають кредити оборонним підприємствам, а уряд Росії потім компенсує їм ці кошти,

– сказала вона.

Вона пояснила, що таких банків є десять. Наприклад, через "Газпромбанк" Міноборони Росії виплачує зарплати та інші виплати російським військовим.

Українська розвідка раніше повідомила, що "Газпромбанк" також є банком, через який закупляють БпЛА, комплектуючі для військової техніки тощо для підрозділів російської армії.

Чому ці банки досі не відключили від SWIFT

За її словами, досі не відключили від SWIFT такі банки в Росії:

"Газпромбанк",

"Банк Санкт-Петербург",

"Всеросійський банк розвитку регіонів",

"Дальневосточный банк".

На думку аналітикині, причиною може бути відсутність експертизи і комплексного підходу (до запровадження санкцій – 24 канал).

Також, як варіант, що зараз в цих банках є менші обсяги коштів по держоборонзамовленню. Чи, можливо, проблема в дослідженні. Нам не вдалося знайти точну причину, чому ці банки досі не відключені,

– заявила Анна Пашкіна.

За її словами, навіть якщо всі ці банки будуть відключені від SWIFT, на них накладуть санкції, то треба розуміти, що Росія – це нецивілізована держава, яка скрізь знайде шляхи обходу.



Чи накладені санкції на російські банки / Інфографіка StateWatch

"Вони уповноважать на це інші банки чи знайдуть шлях, як обходити санкції. До того ж ми не знаємо, які в них запаси. Невідомо, чи санкції зупинять наступ Росії", – додала вона.

Про обмеження ЄС щодо російських банків

Анна Пашкіна впевнена, що цим чотирьом російським банкам треба однозначно ускладнити роботу та ведення війни. Відключення від SWIFT тут є першочерговим.

До того ж всі санкції проти Росії мають йти в комплексі з енергетичним ембарго. Бо поки країни Заходу платять Кремлю шалені суми за нафту та газ, доти в Путіна буде ресурс на нову смертоносну зброю,

– пояснила вона.

На її думку, потрібне повне ембарго на економічні, фінансові та ділові зв'язки з Росією.

Додамо, що в червні Євросоюз у рамках 6-го пакету санкцій відключив ще три російські банки від міжбанківської системи SWIFT – "Сбербанк", "Россельхозбанк" та Московський кредитний банк.

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