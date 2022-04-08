Банки передають іноземні активи своїх клієнтів брокерам. Мовиться про підсанкційні "Сбербанк", ВТБ, "Альфа-банк" та "Открытие".

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До запровадження п'ятого пакета санкцій ці банки давали змогу своїм клієнтам торгувати цінними паперами.

Відомо, що брокер "Сбербанку" переведе клієнтів з іноземними цінними паперами до БКС та АТОН. Інші підсанкційні банки готуються зробити такі ж кроки,

– розповів Андрій Єрмак.

Він наголосив, що Україна боротиметься за те, щоб санкції запровадили проти БКС та АТОН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відстежуватиме кожну спробу росіян обходити санкції. Тому Україна разом із західними партнерами оперативно реагуватимемо на це.

Єрмак запевнив, що для агресора закриють всі лазівки.

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