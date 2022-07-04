G7 збирається вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту

Країни "Великої сімки" хочуть встановити максимальну межу цін на російську нафту. Вони будуть вдвічі меншими від поточних розцінок.

Механізм обмежень для російської нафти обговорили на саміті "Великої сімки". Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

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Ми встановимо верхню межу на рівні приблизно половини від поточної ціни і створимо механізм, який не дозволить купувати її дорожче,

– заявив прем'єр.

Лідери розглядають варіант, який би заборонив усі послуги з транспортування російської нафти, якщо вона продається за ціною вище за граничну. Верхню межу цін погодять за підсумками консультацій з міжнародними партнерами.

До речі, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав план G7 "дуже амбітним" і таким, що вимагає подальшого опрацювання.

План G7 може провалитися

Раніше видання Reuters писало, що план світових лідерів може й не спрацювати. Адже цілком ймовірно, що Росія не погодиться продавати свою нафту настільки дешево. Держава-агресорка може просто скоротити експорт нафти й газу, а це призведе до ще більших цін на світових ринках.

Встановити сильніші обмеження на російську нафту можна завдяки страхуванню доставки, про що й говорили G7. Адже International Group of Protection & Indemnity Clubs в Лондоні охоплює близько 95% світового флоту перевезень нафти. Однак у такому разі російське страхування може прийняти Китай. Тоді Росію точно ніхто не змусить зменшити ціну.

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