Механізм обмежень для російської нафти обговорили на саміті "Великої сімки". Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

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Ми встановимо верхню межу на рівні приблизно половини від поточної ціни і створимо механізм, який не дозволить купувати її дорожче,

– заявив прем'єр.

Лідери розглядають варіант, який би заборонив усі послуги з транспортування російської нафти, якщо вона продається за ціною вище за граничну. Верхню межу цін погодять за підсумками консультацій з міжнародними партнерами.

До речі, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав план G7 "дуже амбітним" і таким, що вимагає подальшого опрацювання.

План G7 може провалитися

Раніше видання Reuters писало, що план світових лідерів може й не спрацювати. Адже цілком ймовірно, що Росія не погодиться продавати свою нафту настільки дешево. Держава-агресорка може просто скоротити експорт нафти й газу, а це призведе до ще більших цін на світових ринках.

Встановити сильніші обмеження на російську нафту можна завдяки страхуванню доставки, про що й говорили G7. Адже International Group of Protection & Indemnity Clubs в Лондоні охоплює близько 95% світового флоту перевезень нафти. Однак у такому разі російське страхування може прийняти Китай. Тоді Росію точно ніхто не змусить зменшити ціну.

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