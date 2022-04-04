Російська економіка вже розвалюється, – західні економісти

Провідні економісти прогнозують двозначне скорочення російської економіки цьогоріч та значну інфляцію. Санкції проти агресора вже почали діяти, руйнуючи економіку Росії.

Багато підприємств у Росії, якщо не закрилися, то принаймні скоротили виробництво через проблеми з постачанням та дефіцитом матеріалів. Відтак російська виробнича активність у березні скоротилася найбільшими темпами з травня 2020 року – раннього етапу пандемії COVID-19.

Зверніть увагу Італія підтримає санкції проти російського газу через звірства в Бучі

Глибина падіння

Економісти Capital Economics прогнозують, що західні санкції обвалять російський ВВП на 12% у 2022 році, тоді як інфляція перевищить 23% у річному вимірі.

прогнозують, що західні санкції обвалять російський ВВП на 12% у 2022 році, тоді як інфляція перевищить 23% у річному вимірі. Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує скорочення російської економіки на 10% з подальшим падінням у 2023 році. Та навіть цей "оптимістичний" прогноз – найгірше, що сталося з економікою Росії за 30 років.

прогнозує скорочення російської економіки на 10% з подальшим падінням у 2023 році. Та навіть цей "оптимістичний" прогноз – найгірше, що сталося з економікою Росії за 30 років. Goldman Sachs також прогнозує 10% скорочення.

також прогнозує 10% скорочення. Аналітичний центр Institute for International Finance прогнозує більш згубне падіння російського ВВП – 15% у 2022 році і ще на 3% у 2023 році.

Через звірства у Бучі західні країни можуть ввести ще жорсткіші санкції, що поглибить падіння економіки агресора.

Євросоюз обговорить новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про ембарго на російський газ. Це вже підтримали Німеччина та Італія, які імпортують найбільше російського газу.

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