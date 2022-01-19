Російська агресія та висока інфляція: чому експерти прогнозують підвищення облікової ставки

20 січня Національний банк вперше цьогоріч перегляне рівень облікової ставки. Тож Економіка 24 вирішила запитати в експертів, чи продовжить регулятор цикл підвищення ставки, який відбувався торік.

Якою буде облікова ставка

Серед основних причин підвищення облікової ставки експерти назвали інфляційні ризики та геополітичне напруження. Зокрема йдеться про ескалацію російської агресії, яка створила ризики на валютному ринку та ринку боргового капіталу. Тож експерти прогнозують підвищення ставки до рівня 9,5% – 10%.

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З огляду на вище згадані фактори Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU вважає, що Нацбанк підвищить ставку на 0,5 процентних пунктирів до 9.5%.

Ці нові фактори ризику, що з’явилися минулого тижня, ймовірно спонукатимуть НБУ підвищити облікову ставку до 9.5% Віталій Ваврищук Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU

9 грудня НБУ підвищив облікову ставку до 9%. Тоді заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зауважив, що таке рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%.

Голова правління Юнекс Банку Іван Світек теж майже немає сумнівів, що в четвер облікову ставку буде підвищено. Він вважає, що питання лише в тому, на скільки процентних пунктів.

Думаю, що частина членів монетарного комітету виступатимуть за підвищення на 0,5%. А частина висловиться за більш радикальну зміну і встановлення показника на рівні 10%. Іван Світек Голова правління Юнекс Банку

Чому слід очікувати підвищення ставки

Інфляційні ризики

Іван Світек нагадав, що ще в грудні, під час останнього засідання, більшість членів комітету висловлювали готовність до подальшого підвищення ставки з огляду на високі інфляційні ризики. Прикметним є те, що відтоді їх не стало менше.

Перш за все слід відзначити, що за підсумками року темпи зростання цін виявилися дещо більшими, ніж очікували в НБУ. Так, інфляція уповільнюється, і це дуже добре. Проте не так швидко, як прогнозувалося,

– підкреслив він.

Голова правління також зауважив, що причини, які змушують регулятор підіймати ставку здебільшого знаходяться поза зоною впливу НБУ – значний тиск на ціни чинять глобальні фактори. Разом з тим він вважає, що регулятор має реагувати та робити кроки, спрямовані на стримування інфляції. "Тим більше зараз, коли аналогічних кроків чекають від ФРС та ЄЦБ, які вже не можуть називати інфляцію тимчасовим явищем", – додає Світик.

Ситуація з інфляцією в Україні

У грудні 2021 року рівень інфляції у країні сповільнився до 10% річних, згідно з даними Держстату, проти 10,3% у листопаді. Зауважте, що у НБУ прогнозували, що за підсумками 2021 року рівень інфляції в Україні складе приблизно 10% річних. Проте такий прогноз був далекий від середньострокової цілі регулятора у 5±1%.

Нагадаємо, що саме через інфляційний тиск регулятор підіймав облікову ставку впродовж минулого року. 4 березня НБУ підвищив ставку на 0,5% до 6,5% вперше з квітня 2014 року. У квітні інфляція скоротилася на 0,1% й складала 8,4%.

Що таке інфляція Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Геополітична напруженість та тиск на гривню

Світек вважає, що геополітична напруженість безпосередньо підсилює інфляційні ризики. Ба більше, розпродаж українських активів наразі чинить суттєвий тиск на гривню, що також підсилює інфляційні ризики в середньостроковій перспективі та є ще одним чинником, що робить ухвалення рішення на користь підвищення ставки більш ймовірним.

На мій погляд, більшість членів монетарного комітету проголосують за помірне підвищення облікової ставки до 9,5% та висловлять готовність до подальшого зростання показника вже у березні,

– резюмує він.

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Зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.