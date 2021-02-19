Російська агресія коштувала Донбасу 51 мільярд доларів, – дослідження

Економіка Донецької та Луганської областей впродовж 2014 – 2018 років втратила понад 51 мільярд доларів. Все через війну та окупацію.

Фінансові втрати Донбасу

Експерти порахували, наскільки міг би бути більшим валовий регіональний продукт Донбасу, якби його динаміка збігалася із середньою по країні.

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Всього за весь період з 2014 до 2018 регіон втратив близько 1,2 трильйона гривень, якщо перевести в долари за середньорічним курсом, то 51 мільярд доларів. Це близько 10% від ВВП, що Україна в цілому виробила з 2014 до 2018 року,

– мовиться у повідомленні.

До речі, 13,5 мільярда доларів Донбас втратив лише у 2018 році.

Справжні втрати набагато вищі

Ці розрахунки включають лише недовироблену додану вартість. Тобто вони не враховують втрати активів, що були зруйновані або зараз перебувають на окупованій території. Також до уваги не брали вплив економічної кризи, викликаної військовою агресією Росії, що привела до падіння економіки усіх регіонів.

"Тому справжні втрати є набагато вищими, і цифра у 1,2 трильйона гривень за 5 років може вважатися лише нижньою межею", – додали експерти.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу