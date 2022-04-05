У Росії заявили про втрату мільярдів нафтодоларів: Мінфін назвав головні причини

У Росії повідомили про проблеми з доходами на офіційному рівні. Відповідну заяву зробило міністерство фінансів держави-агресорки.

Російський мінфін заявив про недоотримання 302 мільярдів рублів у березні від очікуваного обсягу. Йдеться про дохід від продажу нафти та газу.

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Мінфін Росії заявив про втрату доходів від нафти

Кремлівське відомство назвало кілька причин зниження доходів. Серед них:

внесення правок, яке зумовлене відхиленням обсягів експорту газу від того рівня, який прогнозували;

слабша динаміка надходжень у рамках режиму податку на додатковий дохід;

зростанням відшкодування акцизу на нафтову сировину, в тому числі через зміну структури окремих елементів оподаткування.

Додамо, що після нападу на Україну Росії стало важче продавати нафту, навіть попри відсутність повноцінного ембарго. Нагадаємо, що на такий крок зважилися лише США. На фоні цього частина нафтового ринку пішла у тінь.

Видання CNN повідомило, що все частіше танкери з сирою російською нафтою та нафтопродуктами зникають з радарів. Таким чином Росія може обходити санкції.

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