Росії загрожує дефолт через санкції, – JPMorgan

Міжнародні санкції, запроваджені проти Росії, значно підвищили ймовірність її дефолту щодо свого державного боргу. Про це попередили аналітики JPMorgan та інших організацій.

Цього місяця Росія має погасити державні облігації на суму понад 700 мільйонів доларів. І хоч в російські золотовалютні резерви налічують 640 мільярдів доларів, скористатися ними агресор не зможе, оскільки міжнародні партнери України їх заморозили.

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Та й навіть якщо Росія знайде гроші, то провести платежі можуть завадити інші санкції, які світ наклав на державні установи та банки.

Ймовірність того, що уряд і компанії не зможуть або не бажають здійснювати погашення зовнішнього боргу, значно зросла, – вважають аналітик.

Коли чекати дефолту

Великі рейтингові агентства, такі як S&P Global, Moody's і Fitch, суттєво знизили рейтинг інвестиційного рівня Росії.

За словами аналітиків JP Morgan, першою критичною датою є 16 березня. Саме тоді мають бути проведені виплати за облігаціями. Але в них вбудовано 30-денний "пільговий період". Тобто очікувати дефолту можна 15 квітня.

Росія загалом завинила трохи менш як 40 мільярдів доларів на міжнародному ринку. Будь-який пропущений платіж може спричинити ланцюжок та привести економіку Росії до краху.

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