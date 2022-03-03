Цього місяця Росія має погасити державні облігації на суму понад 700 мільйонів доларів. І хоч в російські золотовалютні резерви налічують 640 мільярдів доларів, скористатися ними агресор не зможе, оскільки міжнародні партнери України їх заморозили.

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Та й навіть якщо Росія знайде гроші, то провести платежі можуть завадити інші санкції, які світ наклав на державні установи та банки.

Ймовірність того, що уряд і компанії не зможуть або не бажають здійснювати погашення зовнішнього боргу, значно зросла, – вважають аналітик.

Зверніть увагу! Великі рейтингові агентства, такі як S&P Global, Moody's і Fitch, суттєво знизили рейтинг інвестиційного рівня Росії.

Коли чекати дефолту

За словами аналітиків JP Morgan, першою критичною датою є 16 березня. Саме тоді мають бути проведені виплати за облігаціями. Але в них вбудовано 30-денний "пільговий період". Тобто очікувати дефолту можна 15 квітня.

Росія загалом завинила трохи менш як 40 мільярдів доларів на міжнародному ринку. Будь-який пропущений платіж може спричинити ланцюжок та привести економіку Росії до краху.

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