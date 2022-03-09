Через обмеження надходження до країни доларів у зв'язку із санкціями Заходу головний банк РФ заборонив громадянам купівлю готівкової валюти.

До теми В Україні російські чи білоруські рублі, надіслані з-за кордону, можна обміняти на іншу валюту

Повідомлення про запровадження нового порядку валютних операцій оприлюднено у ніч проти середи, 9 березня. Діятимуть обмеження поки до 9 вересня (сподіваємося, це продовжать).

Обмінювати ж готівкову валюту на рублі можна буде будь-якої миті й у будь-якому обсязі.

Раніше повідомлялося, що громадяни можуть зняти гроші в іноземній валюті тільки з відкритих раніше валютних рахунків та вкладів, і лише обсягом до 10 тисяч доларів. При цьому, банки видаватимуть готівку тільки в доларах.

Навіщо це робить російський Центробанк? Бо люди у Росії панікують, розуміючи наслідки санкції Заходу, й забирають валюту в готівку. А її до країни-агресора більше просто не постачатимуть.