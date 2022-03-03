В Росії ввели комісію 30% при купівлі валюти на біржі

Центральний банк Росії ввів комісію в розмірі 30% на купівлю іноземної валюти фізичними особами на валютних біржах. Рішення вступає в дію з 3 березня.

Про це повідомили агентству Reuters брокери з посиланням на лист регулятора.

Зверніть увагу Історичний максимум: рубль продовжує рекордне падіння

Валютні обмеження в Росії

Курс рубля вкотре оновив історичний максимум – понад 110 рублів за долар. Але за таким курсом вкрай важко знайти валюту. Курс на готівковому ринку сягає понад 200 рублів.

Раніше в Росії заборонили вивозити з країни понад 10 тисяч доларів готівкою. А експортерів зобов'язали продавати 80% від своєї валютної виручки. Та всі ці дії не можуть врятувати рубль та в цілому російську економіку, яка котиться до дна. Аналітики JPMorgan вже попередили, що Росії загрожує дефолт через санкції, які світ наклав на агресора через напад на Україну.

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