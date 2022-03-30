У Росії відчутно прискорилась інфляція

Від початку березня ціни у Росії зросли на 6,6%, а з початку року – на 8,91%. Найвідчутніше подорожчали цукор та сіль.

Про прискорення інфляції у державі-агресорці повідомив Росстат, пише 24 канал. Там зазначили, що інфляція в Росії за 19 – 25 березня становила 1,16%.

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У Росії відчутно зросли ціни

Від початку березня ціни зросли на 6,6%, з початку року – на 8,91%. Інфляція у річному вимірі прискорилася з 14,53% до 15,66%.

Ціни зросли на такі продукти:

цукор – 6,5%;

сіль – 4,3%;

шоколадні цукерки – 3,5%;

рис та чорний чай – 3,4%;

гречана крупа – 2,9%;

плодоовочева продукція – 2,7% (цибуля – 18,3%, білокачанна капуста – 15,9%, морква – 11,5%, буряк – 9,5%, картопля – 4,1%).

Крім того, суттєво подорожчали предмети гігієни та товари першої необхідності, пральні порошки та господарське мило.

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