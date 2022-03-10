У Росії тижнева інфляція досягла показників 1998 року

Тижнева інфляція у період з 26 лютого до 4 березня у Росії досягла 2,22%. Про це свідчать офіційні дані Росстату.

Якщо зазирнути в історію російської економіки, то можна побачити, що такий приріст у цінах на Московії не бачили з грудня 1998 року. І це тільки початок.

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Інфляційні процеси у Росії стрімко посилилися

У грудні 1998 року в Росії за місяць інфляція становила 11,6%. Зараз вона вже перевищила 10%.

Та показовішим є тижневий розріз:

З 26 лютого до 4 березня інфляція становила 2,22%.

А тиждень до того – всього 0,45%.

За даними Росстату, суттєво зросли й ціни у Росії:

На нові легкові автомобілі – у середньому на 17,1%.

На телевізори – на 15%.

На порохотяги – на 14,6%.

На смартфони – на 9,6%.

Та й продовольчі товари подорожчали на понад 10%.

Чому так? Бо санкції діють – запроваджені за жорстокий напад Росії на Україну. Відповідно, суттєво ослаб російський рубль. Нагадаємо, до слова, що:

Агентство Fitch напередодні знизило рейтинг Росії до переддефолтного рівня.

Міжнародні компанії масово зупиняють свій бізнес у Росії.

США припинили імпорт нафти, газу та вугілля.

А фахівці Bloomberg вважають, що сплеск інфляції у Росії буде серед найвищих у світі з початку століття.

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