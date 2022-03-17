В Росії ростуть ціни

У Росії не лише дорожчає продовольство та послуги – деякі товари взагалі зникають з полиць магазинів, згідно з опитуванням російського ЗМІ. Нагадаємо, що в країні рівень інфляції досяг пікових показників 1998 року, а курс рубля знецінився до історичних мінімумів.

Зверніть увагу Інфляція в Росії перевищує 2% на тиждень і доганяє показники кризи 1998 року

Продукти, що подорожчали найбільше ніж на 30%

  • Овочі та фрукти на 42,7%.
  • Крупи, макаронні вироби – 40,7%.
  • Кава, чай – 39,2%.
  • Цукор – 39,2%.
  • Риба та морепродукти – 23%.

Дефіцит продуктів

Згідно з опитуванням, у Росії відчутний дефіцит на конкретні позиції, й населення просто не може їх купити через відсутність на полицях магазинів. Важче за все у магазинах знайти:

  • Цукор – цю позицію обрали 84,5% опитаних.
  • Крупи та макаронні вироби – 22,2%.
  • Чай кава – 7,1%.

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