В Росії ростуть ціни
У Росії не лише дорожчає продовольство та послуги – деякі товари взагалі зникають з полиць магазинів, згідно з опитуванням російського ЗМІ. Нагадаємо, що в країні рівень інфляції досяг пікових показників 1998 року, а курс рубля знецінився до історичних мінімумів.
Зверніть увагу Інфляція в Росії перевищує 2% на тиждень і доганяє показники кризи 1998 року
Продукти, що подорожчали найбільше ніж на 30%
- Овочі та фрукти на 42,7%.
- Крупи, макаронні вироби – 40,7%.
- Кава, чай – 39,2%.
- Цукор – 39,2%.
- Риба та морепродукти – 23%.
Дефіцит продуктів
Згідно з опитуванням, у Росії відчутний дефіцит на конкретні позиції, й населення просто не може їх купити через відсутність на полицях магазинів. Важче за все у магазинах знайти:
- Цукор – цю позицію обрали 84,5% опитаних.
- Крупи та макаронні вироби – 22,2%.
- Чай кава – 7,1%.
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