В Росії ростуть ціни

У Росії не лише дорожчає продовольство та послуги – деякі товари взагалі зникають з полиць магазинів, згідно з опитуванням російського ЗМІ. Нагадаємо, що в країні рівень інфляції досяг пікових показників 1998 року, а курс рубля знецінився до історичних мінімумів.

Зверніть увагу Інфляція в Росії перевищує 2% на тиждень і доганяє показники кризи 1998 року

Продукти, що подорожчали найбільше ніж на 30%

Овочі та фрукти на 42,7% .

. Крупи, макаронні вироби – 40,7%.

Кава, чай – 39,2%.

Цукор – 39,2%.

Риба та морепродукти – 23%.

Найменше додали у ціні: хлібобулочні вироби (7%), яйця (13,5%) та молочна продукція (18%).

Дефіцит продуктів

Згідно з опитуванням, у Росії відчутний дефіцит на конкретні позиції, й населення просто не може їх купити через відсутність на полицях магазинів. Важче за все у магазинах знайти:

Цукор – цю позицію обрали 84,5% опитаних .

. Крупи та макаронні вироби – 22,2%.

Чай кава – 7,1%.

Зверніть увагу! Найбільше серед непродовольчих товарів подорожчала побутова техніка (58,3%), ліки (48,6%), побутова хімія (34,3%). Також ці товари у дефіциті – найбільше не вистачає ліків, 64,7% опитаних обрали саме цю позицію, як ту, що зникла з полиць.