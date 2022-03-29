Постачальники підвищують ціну

З 1 по 27 березня ціни на капусту у постачальників зросли на 56%, на моркву – на 47%, на буряк – на 62%, розповів співрозмовник у великій мережі одному з російський ЗМІ.

Читайте В Росії 23% бізнесу скорочує штат, а 16% – зарплату працівникам

За підрахунками видання на основі даних онлайн-вітрин, у Москві в низці великих мереж ціни на капусту з 17 по 25 березня зросли на 25 – 30%, до 89 – 130 рублів за кіло, на моркву – на 11 – 22%, до 49,9 – 59,5 рублів кіло.

Нагадаємо, що багато товарів та послуг у Росії подорожчали на понад 30%. Що стосується рівня інфляції, то він досяг пікових показників 1998 року, а курс рубля знецінився до історичних мінімумів.

Найбільше подорожчають фрукти та овочі – на 42,7%.

Найважче знайти цукор, 84,5% опитаних обрали цей пункт.

До теми У Росії різко зросло в ціні майже все: від гречки до електроніки

Чому ціни зростають

Співрозмовник видання у галузі вважає, що деякі сільгоспвиробники, котрі мають сховища, також можуть притримувати продажі, очікуючи вищих цін. Два співрозмовники у роздрібних мережах зазначають, що починається традиційний сезон 1 – 1,5 місяця, коли місцеві торішні овочі закінчилися, а на ринок надходить імпорт.

У Мінсільгоспі РФ заявили, що ризик нестачі овочів на внутрішньому ринку виключений. Що стосується цін у великих мережах магазинів, то вони офіційно цю тему не коментують, а у Metro запевнили, що не спостерігають складнощів із поставками овочів. Нагадаємо, що німецька торговельна мережа Metro продовжує свою діяльність в Росії й фінансує вбивства українців. А у відповідь на вимогу українського офісу припинити бізнес в Росії пролунали лише погрози.

Може зацікавити – наскільки зросли ціни у Росії: дивіться відео