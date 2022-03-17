Це лише перший із багатьох інфраструктурних проєктів, які агресор буде змушений зупинити. На нього вже не вистачає грошей та й Росії скоріш за все не вдасться залучити кредит під проєкт.

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Російські аналітики вважають, що це правильне рішення. Адже гроші знадобляться на компенсацію інфляційного подорожчання пріоритетніших будівництв. При цьому залізниця залишається важливою для Росії, адже через санкції вона майже втратила доступ до авіаперевезень.

Що відомо про "Північну широтну ходу"

Це проєкт в арктичній зоні залізничного коридору, який зможе пропускати 23,9 мільйона тонн вантажів на рік.

Поки що проєкт остаточно не закрили. Продовжиться проєктування ділянок та аналізування вантажної бази з урахуванням перерозподілу вантажопотоків з урахування нових реалій економіки Росії.

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