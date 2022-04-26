Про це повідомили співробітники американської аналітичної компанії S&P Global Market Intelligence.

Читайте також Війна в Україні відчутно відкине світову економіку назад, – МВФ

Згідно з прогнозом експертів

падіння ВВП Росії в 2022 році складе 11,1%, у 2023 році сповільниться до 1,9%. Ріст очікується в 2024 році – на 1,6%. Інфляція у 2022 році – 17,8%, в 2023 році – 10,0%, у 2024 році – 7,5%.

внутрішній валовий продукт України в 2022 році впаде на 45,7%, однак завдяки швидкому зростанню українська економіка відновиться вже через приблизно найближчих п'ять років.

Причиною падіння економік двох країн стала повномасштабна війна, яку Росія розв'язала на території України 24 лютого. Негативно впливають на державу-агресора й нищівні міжнародні санкції.

Нагадаємо, міністр Сергій Марченко заявив, що Україна хоче отримувати щонайменше 5 мільярдів доларів на місяць у вигляді міжнародної допомоги. Із цієї суми близько 2 мільярдів – від США

До слова – як будуть відновлювати українську економіку: дивіться відео