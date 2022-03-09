У Росії почалися проблеми із продажем своєї нафти
Джерело:Reuters
Світ колективно бойкотує російські товари та виходить з ринку країни-окупантки. Не виключенням стала і російська нафта, яку росіяни тепер не можуть продати.
Як повідомляють аналітики Goldman Sachs, понад половина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою.
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Натомість експерти JP Morgan кажуть про приблизно 70% російської морської нафти, для якої намагаються знайти покупці.
Російська нафта зросте
За оцінками аналітиків, ціна на нафту зросте, але це підвищення не буде критичним.
Очікується, що спекулятивні покупки скоро сповільняться, а в країнах північної півкулі почнеться весна, коли попит на паливо впаде,
– заявив генеральний менеджер із досліджень Nissan Securities.
Зауважимо, що напередодні США наклали заборону на імпорт російського газу, нафти та енергії. Це підтримують понад 80% американців. Американці вважають, що купувати російський газ та нафту недоречно, зважаючи на російсько-українську війну.
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