Як повідомляють аналітики Goldman Sachs, понад половина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою.

Важливо Венесуела може збільшити видобуток нафти для США на заміну російському імпорту

Натомість експерти JP Morgan кажуть про приблизно 70% російської морської нафти, для якої намагаються знайти покупці.

Російська нафта зросте

За оцінками аналітиків, ціна на нафту зросте, але це підвищення не буде критичним.

Очікується, що спекулятивні покупки скоро сповільняться, а в країнах північної півкулі почнеться весна, коли попит на паливо впаде,

– заявив генеральний менеджер із досліджень Nissan Securities.

Зауважимо, що напередодні США наклали заборону на імпорт російського газу, нафти та енергії. Це підтримують понад 80% американців. Американці вважають, що купувати російський газ та нафту недоречно, зважаючи на російсько-українську війну.

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