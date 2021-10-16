Російський віцепрем'єр-міністр зазначив, що енергетична криза, з якого зіткнулася Європа восени, може повторитися в майбутньому.

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Росія про повторення енергокризи

Олександр Новак розповів, що Росія "готова до діалогу" є європейськими країнами щодо поставок газу, аби нібито запобігти повторенню кризи.

Мовиться не тільки про поточний газовий сезон. Така ситуація може повторитися. Сьогодні в підземних газових сховищах не вистачає в Європі приблизно 25 мільярдів кубометрів газу, і треба щось з цим робити,

– заявив він.

За словами віцепрем'єра Росії, Європа робить ставку на відновлювальні джерела енергії, однак це "помилка".

Він вважає, що Європі треба буде "поборотися за російський газ", адже вона втратила достатньо часу. "У нас є можливість для виконання контрактів, якщо будуть додаткові заявки. Безумовно, можна буде розглянути додаткову участь", – додав Новак.

Крім того, чиновник прокоментував заяви Європи щодо можливої відмови від споживання російського газу на тлі газової кризи ЄС, назвавши їх "хайпом".

"Вони можуть говорити що завгодно, але економіка потім все одно вилазить. Наприклад, як це сталося цього року на газовому ринку Європи. Ось ті хайпи, які ми бачимо", – пояснив свої слова Новак. Він вважає, що європейські політики начебто не хочуть приймати своїх помилок.

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