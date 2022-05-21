Росіяни почали їздити до Мінська, щоб оформити карти Visa та MasterCard

Громадяни Росії дуже сумують за благами цивілізованого світу. Виявляється, без них їхнє існування повертається на рівень Середньовіччя.

Казки російської пропаганди про те, що санкції не діють і Росія здатна створити аналоги усім продуктам західного світу дуже далека від реальності. Життя під санкціями не подобається окупантам, і вони шукають усілякі способи їх обійти.

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Карти Visa та MasterCard у Мінську

Громадяни Росії почали "туристичні банківські маршрути" до Мінська. У столиці Білорусі окупанти оформлюють карти Visa та MasterCard.

Обійти санкції росіянам допомагають "Пріорбанк" та "Білоруський народний банк. На території Росії розрахуватися цими картками громадяни країни-окупанта не зможуть, але "пластик" білоруських банків допомагає їм купувати закордонні сервіси та розраховуватися за підписки. Також росіяни зможуть користуватися ними за кордоном.

Санкції проти Росії: коротко про останні новини

Росія припинила постачати газ до Фінляндії та вимагає платити за паливо у рублях. Фіни не погодилися виконувати вимоги окупантів за жодних обставин. Окрім того, Фінляндія була готова до вибриків Росії та забезпечує своїх споживачів з інших джерел. Росіяни дещо прорахувалися із шантажем – їхній газ складає лише 5% річного споживання газу фінами, тож вони спокійно обійдуться без росіян.

Литва прийняла рішення взагалі відмовитися від російської енергії та енергоносіїв. Вже з 22 травня країна припинить імпорт російських газу, нафти та світла. Такий крок місцевий уряд пояснив солідарністю з українським народом. Литовці не збираються фінансувати окупантів та допомагати їм грошима у війні проти України.

Білорусь може відчути на собі послаблення санкцій. Сполучені Штати Америки готові піти на такий крок у том випадку, якщо самопроголошений диктатор Олександр Лукашенко забезпечить безперешкодне провезення через територію Білорусі українського зерна. У світі може виникнути серйозна продовольча криза, тож усі намагаються знайти вихід для українського зерна у широкий світ.

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