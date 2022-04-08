У компанії наголосили, що дії російських окупантів ставлять під загрозу транзит газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка".

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Росіяни втручаються у роботу газотранспортної системи

Оператор ГТС України повідомляє про грубі втручання представників Росії та підконтрольних їм незаконних збройних формувань в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу,

– заявили в компанії.

Йдеться про перекачування газу через компресорну станцію (КС) "Новопсков" у Луганській області.

Довідка. КС "Новопсков" – це важливий об'єкт для організації транспортування газу споживачам Донецької та Луганської областей. Також через цю станцію проходить майже третина транзиту до Європи з ГВС "Сохранівка".

ОГТСУ зафіксував низку дій зі сторони окупантів, які передбачають зміни в роботі комунікаційного обладнання та технологічних режимів. Це фактично може спричинити втрату операційного контролю над обладнанням КС. Як результат – поява значних ризиків цілісності газотранспортної системи, стабільності режимів транспортування газу, а тоді – неможливість виконання транспортування газу через КС, зокрема в межах транзитного контракту.

Агресора просять припинити вручання

У компанії закликали представників агресора утриматись від подальшого тиску на працівників ОГТСУ та втручання в роботу КС.

У випадку втрати операційного контролю, компанія з метою збереження цілісності та безпечної роботи ГТС буде змушена зупинити роботу цього об'єкту. Зупинення КС "Новопсков" означає зупинку транзиту через ГВС "Сохранівка".



Оператор ГТС заявив про грубі втручання окупантів у свою роботу / Карта ОГТСУ

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