Відповідну пропозицію озвучили Міністерство фінансів Росії та Банк Росії. У понеділок, 28 лютого, рішення приймуть. І з цього ж дня воно набуде чинності.

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Буде прийнято рішення – запровадити для учасників зовнішньоекономічної діяльності обов'язковий продаж іноземної валюти у розмірі 80% виручки, належної резидентам у межах усіх зовнішньоторговельних договорів,

– йдеться у повідомленні Мінфіну.

Рішення ухвалили на тлі запровадження проти Росії жорстких економічних санкцій за те, що Росія почала повномасштабну війну проти України.

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Серед іншого, Центробанк Росії підвищить ключову ставку до 20%. Це автоматично призведе до здорожчання кредитів та іпотек.

Нагадаємо, що курс рубля у понеділок, 28 лютого, обвалився до історичного мінімуму, втративши понад 40% своєї вартості. Це історичний обвал.

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