Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

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Мова іде про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне),

– пояснив Герус.

За словами нардепа, вугілля цих марок завозили компанії ДТЕК, "Донбасенерго", а також "Технова". Остання об'єднує Дарницьку, Сумську та Чернігівську ТЕЦ.

Заборона не стосується коксівного вугілля

Герус наголосив, що заборона не стосується коксівного вугілля, а поширюється саме на те, яке використовують саме в енергетиці.

Такі дії Росії схожі на її дії восени 2014 року",

– додав Герус.

Через відсутність вугілля зупинила роботу Слов'янська ТЕС

Зазначимо, що кілька днів тому через відсутність вугілля зупинила роботу Слов'янська ТЕС на Донеччині. За даними Укренерго, понад 2 десятки енергоблоків різних ТЕС та ТЕЦ призупинили роботу через нестачу палива.

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Через вкрай низькі запаси вугілля Україна імпортуватиме електроенергію з Білорусії та Росії. З країни-агресорки імпорт стартує з 1 листопада.

Текст публікації Андрія Геруса:

З 1 листопада Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. Мова іде про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Слов'янська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).



За інформацією учасників ринку, заборона не розповсюджується на коксівне вугілля, а стосується лише вугілля, яке використовується для потреб енергетики. Такі дії РФ схожі на їх дії восени 2014 року.