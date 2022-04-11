Росія жаліється, що Захід штучно створює "рукотворний дефолт"

Вже за три тижні в Росії настане перший за понад століття дефолт в іноземній валюті, оскільки вона не виконала свої зобов'язання перед інвесторами. Але відповідальність за це в країні-агресорці скидують на країни Заходу.

Таку позицію висловив міністр фінансів Росії Антон Сілуанов в інтерв'ю російським ЗМІ. Мовляв, Росія хоче заплатити, але Захід їй не дозволяє.

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Погрожують судами

У Росії кажуть, що звернуться до судів, якщо їй оголосять дефолт по зовнішньому боргу, адже за їхніми словами це буде "рукотворний дефолт", створений Заходом.

Сілуанов запевняє, що Росія виконала всі кроки для того, щоб інвестори отримали свої виплати по євробондах. Але зробити у доларах це не змогли через санкції – російські валютні рахунки за кордоном заблоковані, а резерви у валюті – заморожені. Тепер в Росії готуються до непростого судового процесу.

Дефолт – це удар по іміджу країни як надійного позичальника. Захід усіма силами намагатиметься реалізувати це… Ми пред'являтимемо в суді наші платіжки, які підтверджують наші старання заплатити як у валюті, так і в рублях,

– розповів міністр фінансів.

Неминучий дефолт Росії: що відомо

У понеділок, 4 квітня, іноземний банк-кореспондент відмовив російському Мінфіну у виконанні доручень і не виплатив власникам євробондів 649,2 мільйона доларів.

Через це Росія вирішила заплатити рублями, пообіцявши інвесторам можливість конвертувати суму у валюту, як тільки валютні рахунки Росії розблокують (хоча це неможливо, поки Росія веде війну проти України).

Але ці євробонди передбачають виплату у доларах, а не рублях. Тож цей крок вивів Росію на фінішну пряму до першого за понад 100 років суверенного дефолту Росії в іноземній валюті.

Видання Bloomberg вже заявило, що дефолт Росії практично неминучий. А S&P знизило кредитний рейтинг Росії до SD – "вибіркового дефолту".

Очікується, що дефолт настане 5 травня, оскільки має пройти 30-денний пільговий період, протягом якого Росія ще має шанс сплатити борги. Але можливості цього зробити вона не має.

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За оцінкою російського Мінфіну, держборг Росії складає 21 трильйон рублів. З них 4,7 трильйона (22%) припадає на зовнішні ринки.