У Росії хочуть, щоб європейські покупці газу укладали з нею довгострокові контракти. Про це заявив російський віцепрем'єр Олександр Новак.

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Ми можемо постачати більше газу до Європи, у нас величезні ресурси. Але будь-який видобуток – це інвестиційний проєкт, який вимагає часу, щоб окупитися та залучити інвестиції. Тому має бути зрозумілою політика збуту,

– сказав він.

Новак також цинічно наголосив, що Росія завжди виступала за довгострокові контракти.

Росія не бачить провини у напруженості на енергоринках Європи

Віцепрем'єр Новак буцімто здивувався заявою голови Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля. Той стверджував, що дії "Газпрому" спричинили напруженість на енергоринках Європи. Новак нахабно каже, що організація перебільшує.

Мене дещо здивувала заява керівника такої шанованої міжнародної організації, як МЕА. Він намагається перекласти, як-то кажуть, з хворої голови на здорову проблему, що виникла сьогодні у європейських споживачів. Жодного відношення до цього не має ні Росія, ні наша головна компанія-експортер – "Газпром",

– сказав Новак.

При цьому він підкреслив, що Німеччина купує в Росії газ за довгостроковими контрактами та низькими цінами. Тоді Німеччина продає його також і Україні. Новак цинічно наголосив, що наша держава не має прямих відносин із Росією щодо покупки її газу. Він припустив, що Україна отримує газ за ринковими цінами.

Що відомо про постачання газу з Росії в Європу

З 21 грудня 2021 року Росія припинила прокачувати російський газ у західному напрямку газопроводом Ямал – Європа до Німеччини. Натомість постачання почали у зворотному напрямку, тобто до Польщі.

У МЗС Росії переконували, що Москва не зобов'язана постачати весь газ до Європи через українську територію. У Кремлі вважали, що всі пункти контракту виконують.

Росія також заявляла, що питання щодо транзиту газу через Україну потрібно обговорювати за певних обставин. Зокрема, за наявності покупців.

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